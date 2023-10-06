В Ленинском районе Челябинска на неделю закроют движение трамваев

Изменились маршруты № 18 и № 22

В Ленинском районе Челябинска временно закроют движение трамваев. Это связано с ремонтом путей на кольце на улице Харлова. Подробности сообщил перевозчик «ЧелябГЭТ».

Ограничения продлятся с 23:00 8 октября до 5:00 16 октября.

На это время трамвайные маршруты, прежде проходившие через Ленинский район, построят так:

№ 18: ЧМК — ул. Горького — ЧТЗ.

№22: ул. Чичерина — ул. Кирова — ул. Карла Маркса — ЧТЗ.

Также по улице Дзержинского на участке между остановками ТРК «Аврора» и «Завод Электромашина» запустят трамвай-челнок, состоящий из двух вагонов. Он будет ходить с 6:00 до 22:30.