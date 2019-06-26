/ Светофоры отключили на 2 перекрестках в центре Челябинска

На проспекте Ленина образовалась небольшая пробка.

В центре Челябинска перестанут работать светофоры. Это вынужденная мера, введут ее на двух перекрестках города. Отключения затронут пересечение проспекта Ленина и улицы Красной и проспекта Ленина и Свердловского проспекта.

Будут отключены светофорные объекты c 08:00 до 18:00 26 июня. Будьте внимательны и осторожны. — предупредили сайт «Первый областной» в ЕДДС Челябинска.

Отметим, что, по данным сервиса Яндекс. Пробки, возле отключенных перекрестков уже образовалась пробка. От улицы Энгельса до Свердловского проспекта и от Свердловского до улицы Энгельса автомобили движутся со скоростью 10 километров в час.