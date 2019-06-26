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сегодня в 13:36
В Челябинске нескольких человек сбили в массовом ДТП на Комсомольском проспекте
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/ Светофоры отключили на 2 перекрестках в центре Челябинска

Светофоры отключили на 2 перекрестках в центре Челябинска

На проспекте Ленина образовалась небольшая пробка.
сегодня в 10:21
  |  Общество

В центре Челябинска перестанут работать светофоры. Это вынужденная мера, введут ее на двух перекрестках города. Отключения затронут пересечение проспекта Ленина и улицы Красной и проспекта Ленина и Свердловского проспекта.

Будут отключены светофорные объекты c 08:00 до 18:00 26 июня. Будьте внимательны и осторожны. — предупредили сайт «Первый областной» в ЕДДС Челябинска.

Отметим, что, по данным сервиса Яндекс. Пробки, возле отключенных перекрестков уже образовалась пробка. От улицы Энгельса до Свердловского проспекта и от Свердловского до улицы Энгельса автомобили движутся со скоростью 10 километров в час.

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Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Анна Чехова
10:32, 26.06.2019
Патруль гаишников в помощь

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