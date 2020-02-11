«Лишь бы никто не вылетел под колеса»: на опасную горку пожаловались челябинцы

Дети попадают прямо на проезжую часть.

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В Челябинске, возле школы № 41, для детей построили ледяную горку. Автомобилисты жалуются, что спуск выходит прямиком к проезжей части. Горожане опасаются, что может случиться несчастный случай.

«Всю зиму ездишь с мыслью о том, лишь бы никто не вылетел под колеса. Причем иногда взрослые стоят на дороге и машут руками то детям, чтобы не ехали, то машинам, чтобы проезжали. Вот и сегодня еду тихонько и смотрю на „ездунов с горки“, и один из них летит прямо мне под колеса. Если бы я не ускорился, то он мог бы залететь под машину. А так пролетел аккурат под бампером», — рассказал челябинец.

В администрации города пояснили, что придомовая территория является собственностью жильцов дома, поэтому они могут ее благоустраивать, как им угодно. Однако, если это может навредить детям, то объект демонтируют.

«Если бы мы с вами говорили об учреждения дошкольного образования, школ, то на территории таких учреждений мы минимизируем подобного рода вещи. Считаем, что подобным строительством должны заниматься профессионалы, но не всегда это возможно. Если на территории учреждений мы имеем право это контролировать, то на территории придомовых не в праве указывать. Мотивация взрослых людей, которые построили горку таким образом, не понятна. Мы посмотрим, обратимся в управкомпани, чтобы демонтировать этот объект. Чтобы дети были в безопасности», — прокомментировали в пресс-службе администрации Челябинска.

В ГИБДД ответили, что горку проверят. Если выяснится, что она находится не на частной территории, то будет вынесено предписание.