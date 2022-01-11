В Кыштыме установили контейнеры для раздельного сбора мусора

В город доставили 232 новых бака

Челябинская область переходит на раздельный сбор мусора. Новые баки для сортировки ТКО поступили в Кыштым, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Желтые металлические емкости закупили в рамках нацпроекта «Экология» на средства федерального и областного бюджетов. В город доставлено 232 контейнера для раздельного сбора отходов.

Ранее на мусорных площадках многоквартирных домов и в частном секторе установили контейнеры двух цветов: красные — для органических отходов, серые — для прочего мусора. Теперь появились еще и ярко-желтые контейнеры для ПЭТ — тары и бумаги.

Сортировать мусор местные жители будут по двум критериям: перерабатываемые и неперерабатываемые отходы.

«Региональный оператор (ООО „Спецсервис“) готов к раздельному вывозу твердых коммунальных отходов: приобретена машина со специальной — задней загрузкой. Задача на январь — отработать график. Регоператор доставляет отходы на сортировку, затем часть вторсырья отправляется на переработку», — рассказала куратор проекта по обращению с ТКО Людмила Устинова.

Напомним, ранее восемь городов Челябинской области получили средства на развитие инфраструктуры для раздельного сбора мусора. На оборудование контейнерных площадок направили пять миллионов рублей.

Предварительно был проведен отбор муниципальных образований для выделения денег на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. В министерстве экологии выбрали территории, где площадки нужны больше всего, а власти подготовили необходимые схемы и участки для размещения контейнеров.