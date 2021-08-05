В Челябинской области обустроят площадки для раздельного сбора мусора

Министерство экологии региона выберет территории, где баки нужны в первую очередь

В Челябинской области начался отбор муниципальных образований для выделения денег на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. В министерстве экологии выберут территории, где площадки нужны больше всего, а власти подготовили необходимые схемы и участки для размещения контейнеров. В министерстве экологии сообщили, что заявки принимаются до 18 августа.

«Министерство экологии Челябинской области объявляет о проведении отбора муниципальных образований Челябинской области для предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета обустройство контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в 2021 году», — сообщили в ведомстве.

Минэко будет распределять деньги по специальной методике. Если органы местного самоуправления правильно подготовят документы, то могут претендовать на обустройство контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов за счет областного бюджета.