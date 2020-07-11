«Страшная пещера»: челябинский спелеолог о спуске в Большую покровскую яму

О самой глубокой пещере на Южном Урале давно ходит дурная слава.

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Челябинский спелеолог Александр Грехов спустился в самую глубокую пещеру Челябинской области — Большую покровскую яму, которую также называют «пещерой мертвецов». Её глубина составляет 47 метров, что сравнимо с высотой 15-этажного дома. Корреспондент медиахолдинга ОТВ поговорила со смельчаком и узнала, по какой причине он решился на столь опасное приключение и стоит ли любителям отправляться в пещеру.

По словам Александра, одной из причин спуска в Большую покровскую яму стало увлечение фотографией. Спелеолога интересуют вертикальные пещеры, и в его коллекции уже есть захватывающие снимки из Шахты-30, которую он недавно посетил с друзьями.

«Пещера довольно таки, я бы сказал, немного страшная. То есть маленькое помещение. Буквально метра 2 в диаметре, ствол глубокий. Лёд. На дне камни, тоже лёд. На дне мёртвые птицы. Запах соответствующий. Это карстовая пещера, и чаще всего такие начинаются с воронки. Здесь воронка имеет заборчик небольшой, потому что туда падали. Из воронки идёт небольшой провал, каменная яма, грубо говоря, обросшая мхом. Оттуда уже идёт колодец весь во льду. То есть сам вертикальный спуск»,— рассказал Александр Грехов.

Из-за того, что пещера сложная, любителям там делать нечего. Важно, чтобы была хорошая подготовка. Ну и чтобы наверху кто-то ждал. Иначе можно пополнить «список мертвецов».

Не испугала ли дурная слава пещеры спелеолога? Что больше всего понравилось, а что удивило южноуральца? Подробнее можно узнать в программе «Итоги. Время Новостей» сегодня и завтра, 11 и 12 июля, на ОТВ в 21:30 по челябинскому времени.