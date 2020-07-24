Образ Христа обнаружили во время реконструкции храма в Кыштыме

Предположительно, фреску создали в дореволюционные времена.

Послушать 00:00

На стене Христорождественского храма Кыштыма обнаружили древний образ Иисуса Христа. Фреска была спрятана от прихожан под иконой. Лик нашли строители, во время реконструкции храма.



Фреска скрывалась над входом в здание, под иконой Рождества Христова. Во время реконструкции было принято решение обновить её. Именно тогда перед священнослужителями и строителями предстал лик. Отмечается, что образ Христа создали ещё до революции, этот тезис подтверждается историческими фотографиями.

«Скорее всего этот образ был написан до Революции. Когда в 1902 году, когда Храм был расписан московской придворной художественной мастерской Якова Епаничникова»,— рассказал настоятель храма Рождества Христова Михаил Чирков.

Отметим, реконструкция Христорожденственского храма началась 5 лет назад. На данный момент завершены работы на колокольне, отреставрирован фасад здания, восстановлена лепнина. Масштабные работы были приостановлены из-за пандемии COVID-19. После снятия ограничений и окончания работ, вновь найденную фреску смогут увидеть все прихожане Храма.