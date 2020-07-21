Восстановили памятник кыштымскому карлику Алешеньке

Ранее скульптура была украдена неизвестными людьми.

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В окрестностях Кыштыма, недалеко от озера Анбаш, восстановили памятник кыштымскому карлику Алешеньке. Ранее постамент был разрушен, а скульптура, изображающая гуманоида Алешеньку, была украдена неизвестными людьми. В данный момент, новое тельце кыштымского карлика установлено на постамент.

«Слёт „Урал-Космопоиск“ в самом разгаре! Памятник Кыштымскому существу, в очередной раз восстановлен! В уральских горах установлена мемориальная плита В. Д. Захарченко. Совместно с краеведами участники слета посетили несколько интересных мест в районе Кыштыма», — сообщают на странице слета участники «Урал-Космопоиск».

Памятник был установлен участниками объединения «Космопоиск» еще в 2015 году. Недалеко от озера Анбаш находится поселок Каолиновый, где в 1996 году пожилая женщина обнаружила существо, которое назвали кыштымским карликом и гуманоидом.