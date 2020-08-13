Храм в память о погибших моряках построят в Челябинске

На церемонии закладки первого камня присутствовал митрополит Григорий.

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Закладку храма Святого Феодора Ушакова совершил митрополит Григорий. Церемония состоялась в среду, 12 августа, в челябинском посёлке Аэропорт. Планируется, что храм будет возведён в память о южноуральских моряках, погибших при исполнении воинского долга.



«Мы совершаем закладку камня храма в память обо всех наших земляках, южноуральцах-моряках, погибших при исполнении воинского долга. Этот храм будет посвящен святому праведному воину адмиралу Феодору Ушакову. В жизни он не потерпел ни одного поражения. Известно, что он имел очень крепкую веру, был светлым и чистым человеком. Относительно недавно Феодор Ушаков был прославлен в лике святых и стал покровителем всех воинов и моряков. В новом храме будут молиться за упокоение погибших и за тех, кто в настоящее время несет воинскую морскую службу»,— цитирует митрополита Григория пресс-служба Челябинской епархии.

В своей речи митрополит Григорий подчеркнул, что 12 августа — день памяти погибших на подлодке «Курск». Среди 118-и погибших военнослужащих было 5 моряков из Челябинской области. Помимо представителя епархии, церемонию посетил председатель областного Совета ветеранов, генерал-лейтенант Анатолий Сурков. Он также отметил погибших в Баренцевом море южноуральцев.

«Челябинская область всегда жила по законам памяти, достоинства, славы. Мы ежегодно чтим память моряков-южноуральцев, которые погибли 20 лет назад на подводной лодке „Курск“. Это старший лейтенант Вадим Бубнив, мичман Валерий Байбарин, старший мичман Сергей Власов, капитан третьего ранга Мурат Байгарин, старшина Решид Зубайдулин. Храм станет ещё одним священным местом, куда в радости и в горе будут приходить жители нашего города, чтобы поклониться Господу Иисусу Христу, поставить свечу за здравие и упокой»,— сказал Анатолий Сурков.

В Челябинской области создано Морское собрание во главе с Валерием Казанцевым, который тоже посетил мероприятие в честь основания храма. Валерий Георгиевич признался, что ждал этого события 10 лет. К сожалению, родственники погибших моряков-южноуральцев на подлодке «Курск» не смогли присутствовать на торжественном мероприятии. Но председатель Морского собрания лично побывал у них накануне.

Отметим, что в проект территории, кроме самого храма, заложены аллея славы, пруд и причтовый дом с помещениями для воскресной школы. На стенах храма планируется увековечить имена павших моряков-южноуральцев, погибших на подлодке «Курск».