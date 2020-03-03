В Кыштыме детям начали выдавать «школьное молоко»

Ученики с 1 по 4 классы получают стаканчик ультрапастеризованного напитка.

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В Челябинской области все муниципалитеты начинают включаться в программу «Школьное молоко», инициированная губернатором Алексеем Текслером. Одними из первых полезный напиток начали получать ученики с 1 по 4 класс в Снежинске и Коркино. Дошла очередь и до Кыштыма.

«С 25 февраля дети получают ультрапастеризованное питьевое молоко, массовая доля жирности которого составляет не менее 3,2 процентов. Перед поставщиками поставлена задача — выполнить ГОСТ по стандарту соответствия для питания детей школьного возраста», — рассказала Светлана Попинако, начальник управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа.

Отмечалось, что всего в начальных школах Кыштыма учится 2 073 ребёнка, а ежедневно получать молоко из них буду 1 977 детей. Ведь каждый родитель мог отказаться от включения напитка в рацион школьника. Таким образом, от участия в программе «Школьное молоко» отказались всего пять процентов учеников.

К слову, молоко, которое даётся школьникам, дополнительно обогащено витаминами. Оно ультрапастеризованное, каждому ребёнку выдаётся порционная стерильная упаковка объёмом 200 миллилитров с трубочкой. Это безопасно и гигиенично.

Выпивает молоко ребёнок непосредственно в школе. Для этого даже выделена специальная «молочная» пятиминутка. Но процесс выдачи молока в Кыштыме пока только налаживается. Вся работа координируется вместе с родителями младшеклассников.

Напомним, что из областного бюджета на обеспечение ребятишек бесплатным напитком направили почти 250 миллионов рублей. До конца учебного года во всех южноуральских школах получат молоко.