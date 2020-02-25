Молоко для младшеклассников уже начали давать в южноуральских школах

Школьники в Снежинске и Коркино получили молоко первыми.

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В Челябинской области уже начали выдавать молоко младшеклассникам. Первыми полезный напиток получили ученики с 1 по 4 класс в Снежинске и Коркино. С инициативой о том, что дети должны получать витаминизированное молоко, выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

О пользе данного продукта рассказала гастроэнтеролог управления здравоохранения администрации Челябинска Айман Сарсенбекова.

«Речь идет о пастеризованном молоке, это полезный продукт, который сохраняет все полезные свойства, отличается тем, что при пастеризации из него уходят возможные болезнетворные бактерии. Все полезные свойства сохраняются: содержание белка и кальция. Примерно 50% суточного рациона кальция содержится в молоке. Также в нем содержатся и другие полезные компоненты», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ Айман Сарсенбекова.

Доставлять молоко в школу будут поставщики. В Коркино, например, продукт привозят из Нижнего Новгорода.

«Молоко в школе не хранится, его ежедневно поставляет комбинат школьного питания. Дети пьют с удовольствием. Во время карантина была проведена большая подготовительная работа, мы провели родительское собрание абсолютно во всех классах, объяснили порядок выдачи молока родителям», — отмечает директор школы № 7 Алена Коновалова.

Дети, имеющие медицинские противопоказания к употреблению молока, или те, кто не любит данный продукт, могут отказаться от него. Для этого родителям нужно будет написать отказ. Однако большинству школьников нравится полезный перекус.

«Нам даётся два звонка и мы строимся. А потом идём, спускаемся и пьём молоко с классом. Оно вкуснее обычного молока», — делится эмоциями ученик 2 класса школы № 7 Георгий Юрков.

Из областного бюджета на обеспечение молоком школьников направили почти 250 миллионов рублей. До конца учебного года младшеклассники во всех южноуральских школах получат молоко.