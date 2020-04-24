Южноуральским младшеклассникам выдают молоко на дом

Продукцию ученики должны были получать в образовательных учреждениях.

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Ученики младших классов в Челябинской области начали получать молоко на дом. Витаминизированный продукт, который выдавали ребятам в школе, теперь они могут пить дома. В Чебаркуле родители уже приходят забирать молоко в образовательные учреждения.

«В связи с режимом самоизоляции, какое то время программа „Школьное молоко“ была недоступна, но после решения министерства образования и науки Челябинской области, были внесены изменения в порядок предоставления молока. На этой неделе все школы города по графику будут выдавать родителям или законным представителям детей молочную продукцию на дом. То есть ребята, находясь дома, будут получать школьное молоко. В Чебаркуле более 2000 детей пользуются этой услугой», — сообщила корреспонденту медиахолдинга ОТВ начальник управления образования администрации Чебаркуля Наталья Попова.

Классные руководители придумали систему, по которой родители безопасно могут прийти в школу.

«Директор в сетевом городе написала о том, что нужно уведомить родителей. В своих классах мы разделили детей по группам, написали родителям. У каждой группы свое время, чтобы родители приходили и не пересекались», — рассказывает учитель начальных классов Юлия Сергеева.

Младшеклассники получают молоко не только в Чебаркуле, эта практика уже реализуется в Саткинском районе, Магнитогорске и Челябинске.