Дамами 19 века предстали учителя на картинах школьника в Челябинской области

Удивительные изображения появились благодаря совмещению портретов в фотошопе.

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В школе № 1 в селе Миасском под Челябинском появилась выставка картин удивительной красоты. Дамы на полотнах, выполненных в классическом стиле 19 века, не кто иные, как учителя образовательного учреждения. Как создавались картины и кто их автор, рассказали в школе.

54 портрета прекрасных дам в роскошных платьях и шляпах украсили холл школы перед Международным женским днём. Оказывается, благодарные ученики ежегодно соревнуются друг с другом в самом оригинальном поздравлении любимым преподавателям. И в этот раз победил ученик девятого класса Антон Чувашов. С помощью фотошопа будущий программист совместил фотографии преподавателей и портреты дам 19 века. В результате получились восхитительные работы, будто бы выполненные настоящим художником.

«Весенний вернисаж открылся в канун 8 марта. С полотен на зрителей смотрели учителя в необычных для себя образах. Некоторые педагоги уже поставили своё изображение на аватарку в социальных сетях. Не это ли лучшее подтверждение того, что сюрприз удался?»,— говорят в образовательном учреждении.

Сами преподаватели сразу же узнали себя на портретах, отметив, что сходство просто поразительное, и засыпали ученика благодарностями и комплиментами за великолепно выполненную работу.

А следом за Антоном попробовать свои силы взялась и учитель физики Надежда Ивановна Башарова. Она также изобразила своих коллег дамами прошлой эпохи.

Посмотреть на прекрасные работы можно в альбоме в группе школы.