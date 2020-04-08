В Куваши придет интернет, благодаря онлайн-обращению жительницы к губернатору

Алексей Текслер провел прием граждан удаленно.

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Алексей Текслер даже в режиме всеобщей самоизоляции не отказывается от общения с жителями. Сегодня, 8 апреля, губернатор провел дистанционные встречи с южноуральцами. Обращений меньше не стало, население все также жаждет поделиться проблемами с главой региона лично.

Так, жительница Златоустовского округа пожаловалась на отсутствие интернета в селе Куваши. Рафиля Пирожкова рассказала, что из-за этого в настоящее время дети не могут получать школьные задания.

«Самый главный вопрос у нас — это нет доступа к интернет-связи. В данное время сейчас, вот, даже школьники домашнее задание выполняют. И, ну, нет возможности, чтобы решать», — сетует женщина.

Это вопрос губернатор переадресовал министру информационных технологий региона, Игорю Фетисову, который пояснил, что работы по строительству оптово-волоконной линии в этом районе уже завершены. Они были проведены в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Ввод в эксплуатацию планируется уже на этой неделе. Жителям на подведение сетей тратиться также не придется.

«Я еще обращаюсь к Пекарскому Максиму Борисовичу, главе Златоустовского городского округа. Тоже возьмите на контроль эту ситуацию. Работайте в тесном контакте с жителями и с Ростелекомом по этому вопросу», — добавил Алексей Текслер.

Обратился к губернатору и житель областного центра. Молодого человека беспокоила экологическая составляющая. Вячеслав плотников поинтересовался, появятся ли в Челябинске новые места для прогулок в лесу, обещал даже проявить инициативу и посодействовать, если это будет необходимо.

«Будут ли рассматриваться и создаваться подобные проекты и в дальнейшем? И если будут, я лично от себя и от экологической организации, в которой работаю, готов оказать помощь», — предложил молодой человек.

По словам губернатора, в челябинском бору должна появиться еще одна экологическая тропа, вплотную заняться этим вопросом Алексей Текслер поручил министру экологии региона Сергею Лихачеву.

«Как только у нас закончится вся эта ситуация с коронавирусом, челябинцы должны получить ещё одну тропу в городском бору. Коллеги, в данном случае, Сергей Федорович, к вам обращаюсь, к Наталье Петровне Котовой, необходимо эту работу завершить в этом году», — поручил губернатор.

По просьбе жителя Кизильского района на дороге в Бреды появится наружное освещение, на это из бюджета области направлено более 7 миллионов рублей, закончат работы уже осенью этого года.