Волоконно-оптической транзитной магистрали Челябинск-Хабаровск исполнилось 10 лет

За это время скорость интернета выросла в 14 раз.

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10 лет назад появилась Волоконно-оптическая транзитная магистраль, связавшая Дальний Восток с Европейской частью России. Десять тысяч километров кабеля соединили Челябинск, Тюмень, Курган, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск и другие города страны.

И именно тогда устойчивый и быстрый интернет впервые пришел в населенные пункты нашего государства, а объем международного транзитного трафика, передаваемого из Европы в Азию через Россию, вырос почти в 5 раз.

«Ростелеком» решил подвести итоги десятилетней работы этой магистрали, которая позволила полное резервирование сети по географически разнесенным маршрутам.

«За последние десять лет было проведено несколько масштабных модернизаций этой линии, в результате максимальная скорость передачи данных на уральском участке ВОЛС возросла с 3 Тбит/с в 2010 году до 40 Тбит/с в 2020 году. Объемы интернет-трафика удваиваются каждые два года. Особенно резкий скачок мы отметили, когда в стране был введен режим самоизоляции, вызванный коронавирусом. Тысячи людей, оставшись дома, пользуются сервисами онлайн-обучения и порталом Госуслуги, смотрят онлайн-телевидение и фильмы, организовывают выделенные каналы для удаленной работы и многое другое. Если бы магистрали не были готовы к такому галопирующему росту, люди могли остаться в реальной изоляции», — поделился Сергей Гусев, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком».

Отмечается, что с момента запуска скорость передачи данных на этой магистральной линии выросла в 14 раз. А проведенная модернизация позволила увеличить объем трафика между Европой и Азией. Также у юго-восточных и тихоокеанских государств, например, Китая и Японии, появилась альтернативная линия передачи данных до Европы по самому короткому пути — через территорию России.