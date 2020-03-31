Совещание онлайн: губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел удалённую встречу с мэрами городов и районов

По видеосвязи обсудили ситуацию с коронавирусом.

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Глава региона сообщил, что в области появятся дополнительные койки на случай выявления новых заражённых коронавирусом. В Челябинске порядка восьми медицинских учреждений будут перепрофилированы в дополнение к инфекционкам. Почти 2 300 койка-мест будут открыты еще в 7-ми территориях: Сатке, Магнитогорске, Златоусте, Увелке, Кыштыме, Миассе и Касли. Помимо этого, губернатором Челябинской области было озвучено, что тест на коронавирус будут проходить теперь и те, у кого проявляются признаки ОРВИ.

«Сейчас минздрав готовит инструкцию и порядок. Каким образом, чтобы не было скопления людей в поликлиниках, больницах. все инструкции будут доведены», — добавил Алексей Текслер.

Губернатор дал поручение главам муниципалитетов совместно с главврачами поликлиник организовать приемы для людей старшего поколения на дому. Это защитит их от риска заражения.