В Кусинском районе к частным домам начали бесплатно подводить газ

Подключение проводится по программе догазификации

В Кусинском районе Челябинской области в рамках программы догазификации к сетям подключили первый частный дом. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, генеральный директор «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Серадский и глава муниципального района Юрий Лысяков, сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Семья Филимоновых стала первым абонентом в Кусинском районе, получившим доступ к голубому топливу по программе догазификации.

«Подключение выполнено в соответствии с новыми правилами подведения газа к домам жителей в ранее газифицированных населенных пунктах. Семья Филимоновых получила возможность бесплатно подвести газ до границ своего земельного участка. Прием заявок на догазификацию продолжается. Подать заявление можно в офисах территориальных подразделений „Газпром газораспределение Челябинск“, МФЦ, дистанционно — через личный кабинет на официальном сайте общества, Единого оператора газификации и портале госуслуг», — сказал Владимир Серадский.

Станислав Мошаров призвал жителей области участвовать в программе догазификации и напомнил, что по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера предусмотрено оказание адресной социальной единовременной помощи на покупку и установку внутридомового газового оборудования.

С 1 июля на эти цели могут получить до 60 000 рублей одиноко проживающие пенсионеры, малообеспеченные многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Журналист ИА «Первое областное» пообщался с семьями, которые уже смогли воспользоваться этой мерой поддержки.

Напомним, догазификация доступна в тех населенных пунктах, где есть газораспределительная инфраструктура. Заявки на участие уже подали более 9 тысяч южноуральцев. О том, как бесплатно подвести газ к участку, — в инструкции ИА «Первое областное».