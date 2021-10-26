«К зиме успели все сделать»: на Южном Урале семьи начали бесплатно получать газовое оборудование

Корреспондент ИА «Первое областное» побывал в Кунашаке и пообщался с пенсионерами, получившими выплату из областного бюджета

Благодаря выплатам из областного бюджета в дома южноуральцев проводят газ. Сейчас на учете в качестве нуждающихся в помощи стоят 358 человек, большинство из которых — одиноко проживающие пенсионеры. Корреспондент ИА «Первое областное» отправился в Кунашакский район, где пообщался с двумя жительницами, уже получившими финансовую помощь на установку внутридомового газового оборудования.

Есть несколько категорий, которые могут рассчитывать на получение такой выплаты. Это одиноко проживающие пенсионеры (вне зависимости от их дохода), многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами с доходом, не превышающим двукратный прожиточный минимум. Кроме того, эти же категории могут получить компенсацию за оборудование, которое недавно купили и установили самостоятельно.

Меру поддержки ввели в начале июля 2021 года. За это время газ помогли провести уже 62 жителям региона. Одна из них — Гайниямал Шафигина. Она коренная жительница Кунашака — небольшого села к северу от Челябинска. Сейчас Гайниямал на пенсии, раньше трудилась директором детского дома.





Женщина живет в частном доме, где до недавнего времени было центральное отопление.

«Я газ в доме раньше и не ждала особо. Думала, года два еще буду копить деньги, а там уж может быть… Решилась, когда узнала про поддержку. 10 тысяч у меня было, еще 60 тысяч дали из бюджета, так и получилось все», — говорит Гайниямал Шафигина.

Женщина обратилась за материальной помощью в середине августа, а 24 сентября газом в ее доме уже можно было полноценно пользоваться.

«Без поддержки государства одиноко проживающим пенсионерам проводить газ — нереально. Я сейчас очень довольна, не нарадуюсь. Первые дни, конечно, газа боялась — ночью по несколько раз вставала посмотреть, все ли там с оборудованием в порядке, а сейчас уже привыкла, удобно очень», — признается пенсионерка.





С появлением в доме Гайниямал газа затраты на отопление значительно уменьшились. Женщина подсчитала, что теперь средний ценник за месяц составит 1700 рублей, против 6000 при центральном отоплении. Причем раньше платить приходилось круглый год, даже летом, когда отопление не нужно. Теперь хозяйка сама выбирает, когда и на сколько градусов нужно изменить температуру в доме.

Как отмечает руководитель управления соцзащиты населения Кунашакского района Альбина Кадырова, спрос на меру соцподдержки у населения высокий. В основном обращаются пенсионеры. Практически все обратившиеся за помощью получают положительное заключение госэкспертизы.

«Документы, необходимые для получения финансовой поддержки, минимальные. Заявление на получение этой поддержки, право собственности, паспорт и — для многодетных семей — еще сведения о доходах», — поясняет руководитель управления соцзащиты населения Кунашакского района Альбина Кадырова.

Еще одна жительница Кунашакского района, в доме которой появился газ, — Мавжида Юсупова. Пенсионерке 73 года, она живет в деревне Чебакуль, в доме на самом краю населенного пункта. К приезду журналистов женщина готовилась основательно: на газовой плите сварила суп и приготовила пирожки. Однако для разговора на камеру Мавжида Юсупова настраивалась очень долго. Волновалась — все-таки ее одну со всей деревни покажут в центральных СМИ.





«Без газа тяжело было. Нужно же постоянно дрова для печки, а я одна живу. Трое детей есть, но они уже разъехались. Ну вот и таскаешь эти дрова, топишь два раза в день. С утра до ночи следишь, чтобы все в порядке было. Зато теперь, когда провели газ, очень удобно — оборудование даже не отключаю. Рада, что к холодной зиме успели все сделать», — делится Мавжида Юсупова.

Женщина давно хотела провести газ ввиду очевидных недостатков печного отопления, но не хватало денег. В одном из банков ей одобрили кредит, на эти средства провели все работы. Однако по программе финансовая поддержка покрыла почти все расходы пенсионерки.





Нуждающихся в газовом отоплении к наступлению зимы по области много. Однако всем, как и в свое время Мавжиде Юсуповой и Гайниямал Шафигиной, оперативно оказывают помощь. Только в Кунашакском районе уже сейчас 112 человек получили консультацию, сообщили в управлении соцзащиты населения. Комиссия рассмотрела 54 заявки, 49 из которых, исходя из оценки экспертов, точно получат финансовую поддержку.