Инструкция: как бесплатно подключить участок к газовым сетям

Рассказываем, где подать заявку, и сколько придется ждать ответ

На портале Госуслуги открыт прием заявок на бесплатное подключение земельных участков к газовым сетям, сообщили в пресс-службе Правительства России.

Порядок действий для участия в программе социальной догазификации следующий:

· Через новый сервис Госуслуг подать заявление на подключение;

· Ждать рассмотрения заявки. Она будет автоматически направлена единому оператору газификации АО «Газпром газораспределение» и рассмотрена в течение суток;

· Информация о приеме заявки поступит в личный кабинет на портале.

Важно понимать, что бесплатное подключение доступно только для домов, находящихся в газифицированных населенных пунктах. Проверить возможность подключения вашего домовладения к газовым сетям можно на официальном сайте единого оператора газификации.

Напомним, недавно в Карталинском районе начали газифицировать село Анненское. К 2023 году газ появится в 350 домах населенного пункта.