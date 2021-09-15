На портале Госуслуги открыт прием заявок на бесплатное подключение земельных участков к газовым сетям, сообщили в пресс-службе Правительства России.
Порядок действий для участия в программе социальной догазификации следующий:
· Через новый сервис Госуслуг подать заявление на подключение;
· Ждать рассмотрения заявки. Она будет автоматически направлена единому оператору газификации АО «Газпром газораспределение» и рассмотрена в течение суток;
· Информация о приеме заявки поступит в личный кабинет на портале.
Важно понимать, что бесплатное подключение доступно только для домов, находящихся в газифицированных населенных пунктах. Проверить возможность подключения вашего домовладения к газовым сетям можно на официальном сайте единого оператора газификации.
Напомним, недавно в Карталинском районе начали газифицировать село Анненское. К 2023 году газ появится в 350 домах населенного пункта.