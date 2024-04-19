В Курганской области вновь ограничат движение транспорта из‑за паводка

Запрет действует для водителей грузовиков и тягачей

В субботу, 20 апреля, в Курганской области из-за паводка ограничат движение на федеральной трассе Р‑254 для машин, которые перевозят тяжеловесные грузы. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». По данным ГУ МЧС региона, уровень воды в реке Тобол поднялся до 1008 сантиметров.



Речь идет об ограничении движения на дороге, которая идет в объезд Кургана (км 260 — км 278 автодороги Р‑254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск) и трассе от Кургана в сторону Тюмени до села Боровлянка (км 0 — км 86 автодороги Р‑254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск, подъезд к Тюмени).

Запрет действует с 7:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00. Время введения и ограничения движения могут изменить. Водителям рекомендовали следовать по маршруту Челябинск — Екатеринбург — Тюмень — Ишим.

В то же время ограничения не распространяются на автомобили жителей, чьи дома находятся в районе ЧС; транспорт, задействованный в ликвидации ЧС; машины, которые перевозят товары первой необходимости; транспорт Минобороны РФ, Росгвардии, МВД, неотложных служб. В их числе транспортные средства, оказывающие услуги по обеспечению государственных нужд указанных ведомств.

Напомним, из-за повышения уровня воды в реке Тобол в Кургане объявили эвакуацию жителей Малого Чаусово, Восточного и Вороновки.