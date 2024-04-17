Добровольцы из Челябинской области помогут жителям Курганской области во время паводка

Ситуация в соседнем регионе критическая

Уже более 100 человек из Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, а также Москвы отправятся на помощь жителям Курганской области, в которой введен режим ЧС из-за паводка. Такое количество добровольцев удалось собрать на миссию в Зауралье всего за пять дней, сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента России на Урале.





Уже сейчас в зоне подтопления в Курганской области работают 60 добровольцев Гуманитарного добровольческого корпуса. Они помогают укреплять дамбы, следить за уровнем воды, а также эвакуируют жителей. Ночью добровольцы в составе патрульной группы осматривают попавшие под затопление территории, чтобы в случае возникновения ЧП оперативно его ликвидировать.





Набор на миссию в Зауралье, стартовавший 11 апреля по поручению полпреда президента на Урале Владимира Якушева, продолжается. Все желающие могут заполнить заявку на сайте гумкорпус.рф.





По данным местных властей, на утро 17 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки поднялся на 123 см и достиг 865 см, преодолев отметку «опасное явление». В центре города каждые два часа звучат сирены эвакуации.

Фото: телеграм-каналы Гуманитарного добровольческого корпуса и полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева