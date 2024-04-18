17 тонн воды из Челябинской области получили пострадавшие от паводка курганцы

3,5 тысячи бутылей направили в пункты временного размещения

Пострадавшие от паводка жители Курганской области получили сегодня, 18 апреля, питьевую воду из Челябинской области. Партию с 17 тоннами питьевой воды распределили между пунктами временного пребывания, сообщают наши коллеги с информационно-делового портала «Область45».

3,5 тысячи пятилитровых бутылей направили в Зауралье студенты и преподаватели одного из челябинских вузов. Ценный груз развезли по пунктам временного пребывания в подтопленных территориях. Курганцы признаются, что такое внимание и забота от соседей поддерживают их в эти непростые дни. Вместе с водой челябинцы отправили свои пожелания и письма.

В Зауралье, по данным МЧС, подтоплены 2 090 жилых домов, 3 380 дачных домов, 5 низководных мостов и 8 участков автодорог. Почти 14 тысяч человек эвакуированы из зон затопления. По состоянию на 14 часов 18 апреля река Тобол в Кургане поднялась на 977 сантиметров. По уровню подъема паводок 2024 года входит в тройку крупнейших за всю историю наблюдения, уступая 1994 (1 006 сантиметров) и 1947 (1 087 сантиметров) годам.

Сегодня из Челябинска отправилась очередная партия питьевой воды, комплектов постельного белья, резиновых сапог и предметов личной гигиены в Оренбуржье.