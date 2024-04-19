Движение по федеральным трассам в Курганской области ограничено из‑за подтопления

Подъем воды в Тоболе перевалил за отметку 10 метров

На федеральной трассе Р-254 «Иртыш» под Курганом, а также на дороге Подъезд к Тюмени в пятницу, 19 апреля, вводится временное ограничение движения, сообщает Госавтоинспекция.

Ограничения связаны с резким повышением уровня паводковых вод и подтоплением; распространяются на грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных или крупногабаритных грузов. Время ограничения: с 7:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 (время местное). Оно может изменено, если ситуация с подъемом воды ухудшится.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Госавтоинспекция Челябинской области просит водителей любых видов транспорта отказаться от поездок в данных направлениях.

Между тем уровень воды в реке Тобол в Курганской области ночью перевалил за отметку 10 метров. В Кургане объявили эвакуацию жителей Малого Чаусово, Восточного и Вороновки.