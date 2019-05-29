/ В Курчатовском районе Челябинска будут благоустроены два сквера и десять дворов

Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов представил проекты благоустройства двух скверов на территории района. Изменения коснутся сквера на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала, а также сквера возле школы №41, на пересечении улиц 40 лет Победы и проспекта Победы. В планах благоустроить еще 10 дворов. Все изменения были основаны на мнении жителей района. Проекты будут реализовываться в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Сквер на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного урала будет благоустроен. В нем сменят плитку, появятся 24 новые скамьи — парковые диваны, несколько детских площадок: для самых маленьких и детей постарше — а также спортивные тренажеры. Будет реконструирована клумба и зеленые насаждения, проведено освещение из новых парковых светильников. — рассказал глава Курчатовского района Сергей Антипов.
В сквере на пересечении улиц 40 лет Победы и проспекта Победы появятся новые дорожки, зеленые насаждения и крытая сцена, на которой для жителей района можно будет проводить праздники. Пользоваться этой сценой смогут и учащиеся школы №41, которая расположена в конце аллеи.
На каждый вид работ будет нанят определенный подрядчик. Аукционы начнутся в ближайшее время. Старт работам будет дан в середине июня, чтобы к концу сентября все работы по благоустройству были завершены.
Напомним, что Курчатовский район в апреле посетил Алексей Текслер. Состояние общественных пространств его не устроило. Одним из объектов посещения как раз стал сквер на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала.
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