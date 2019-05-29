В Курчатовском районе Челябинска будут благоустроены два сквера и десять дворов

Все изменения будут основаны на пожеланиях местных жителей.

Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов представил проекты благоустройства двух скверов на территории района. Изменения коснутся сквера на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала, а также сквера возле школы №41, на пересечении улиц 40 лет Победы и проспекта Победы. В планах благоустроить еще 10 дворов. Все изменения были основаны на мнении жителей района. Проекты будут реализовываться в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».



Сквер на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного урала будет благоустроен. В нем сменят плитку, появятся 24 новые скамьи — парковые диваны, несколько детских площадок: для самых маленьких и детей постарше — а также спортивные тренажеры. Будет реконструирована клумба и зеленые насаждения, проведено освещение из новых парковых светильников. — рассказал глава Курчатовского района Сергей Антипов.

В сквере на пересечении улиц 40 лет Победы и проспекта Победы появятся новые дорожки, зеленые насаждения и крытая сцена, на которой для жителей района можно будет проводить праздники. Пользоваться этой сценой смогут и учащиеся школы №41, которая расположена в конце аллеи.



На каждый вид работ будет нанят определенный подрядчик. Аукционы начнутся в ближайшее время. Старт работам будет дан в середине июня, чтобы к концу сентября все работы по благоустройству были завершены.



Напомним, что Курчатовский район в апреле посетил Алексей Текслер. Состояние общественных пространств его не устроило. Одним из объектов посещения как раз стал сквер на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала.

