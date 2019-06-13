Энергоэффективные светильники позволят жителям ЧМЗ спокойно гулять до позднего вечера

Металлургический район благоустроят к сентябрю.

Два знаковых общественных пространства и 22 двора благоустроят этим летом в Металлургическом районе Челябинска. Работы ведутся сразу по нескольким программам, об это сегодня сообщил Глава района Сергей Кочетков.



Исторически у нас очень много общественных территорий, но, к сожалению, некоторые пришли в упадок. Сейчас мы при поддержке депутатского корпуса, Алексея Текслера, администрации города, начали реализацию нескольких проектов благоустройства. Одним из первых стал сквер «Юбилейный», который выбрали жители нашего района на рейтинговом голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды. — рассказал Сергей Кочетков.

Первым делом в сквере вычистили всю поросль и провели обрезку аварийных деревьев. Следующим этапом стала подготовка к прокладке сетей: будут установлены энергоэффективные светильники, провода к столбам подведут под землей.



Далее, после определения подрядчика, приведут в порядок заброшенные клумбы, заасфальтируют дорожки, после чего в сквере установят 2 детские площадки с атравматичным покрытием, открытый скейт-парк, а на границе с промышленной зоной оборудуют автопарковку и специализированную площадку для выгула животных. Во всех технологических карманах установят скамейки и урны. Завершающим этапом станет монтаж системы видеонаблюдения, которая будет включена в единую систему «Безопасный город».



Протяженность обновленного сквера превысит 500 метров, на его благоустройство направлено 22 миллиона рублей. Работы планируют завершить к сентябрю текущего года.



Хочется отметить, что то, что мы увидим здесь в сентябре этого года — это только запятая, мы будем продолжать улучшать состояние этого сквера, модернизировать его, применяя все новейшие технологии благоустройства. — отметил Сергей Кочетков.

Параллельно работы ведутся на разделительном бульваре по шоссе Металлургов на участке от улицы Жукова до Сталеваров. Инициатором и инвестором благоустройства стал Челябинский металлургический комбинат.



Помимо этих двух объектов, в Металлургическом районе приведут в порядок фонтан у ДК «ЧМК». Кроме того, по программе «Формирование комфортной городской среды» комплексное благоустройство проведут в 22 дворах. Ход работ контролируют депутаты и жители.



Автор: Екатерина Красных

