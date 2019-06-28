/ В Челябинской области пенсионер-старший по дому занялся благоустройством двора

В городе Златоуст Челябинской области пенсионер решил заняться благоустройством двора многоквартирного дома. Олегу Антонову 73 года, он является старшим по дому уже 5 лет, все это время он старается сделать жизнь соседей проще и лучше. Последним его достижением стала детская площадка во дворе.
Своими руками, вместе с инициативными помощниками, Олег Антонов сделал качели, которые теперь радуют детей.
Стояли эти конструкции и ржавели на пустыре. Каждый год я ходил на работу и смотрел, как бы взять и перенести сюда. Потом нашёл инициативного товарища, мы спилили и принесли, для детей. — рассказал сайту «Первый областной» старший дома Олег Антонов.
После этого Олег Антонов решил, что во дворе не хватает горки, но в управляющей компании ему сказали, что установить большую горку будет достаточно дорого. Тогда пенсионер нашел помощников и соорудил горку сам. Уже несколько лет она стоит во дворе на радость детворе, а зимой становится частью ледяного городка.
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