/ Камнями и вазонами огородили пешеходную дорожку на стоянке ЮУрГУ

Позже на ее месте появится полноценный тротуар.

Возле ЮУрГУ «отвоевали» целую дорожку для пешеходов. Она задумана по проекту преображения Центрального района, однако инициативные горожане вместе с урбанистом Львом Владовым предложили организовать тротуар раньше. Договорившись с подрядчиком, который предоставил круглые камни и вазоны, удалось выделить на стоянке возле университета широкую полосу, на которой раньше размещались до 30 машин.

Главный принцип любой пешеходной зоны — непрерывность пешеходного потока. У нас она случайно превратилась в парковку, и люди вынуждены лавировать между автомобилями, не говоря уже о мамочках с колясками. Ребята вышли с такой идеей, нашли предпринимателя, который предоставил во временное пользование на безвозмездной основе камни, выполненные из архитектурного бетона, и вазоны. Нам нужно было выделить место, комфортное для пешеходов. Их больше, чем машин, трафик там плотный. — рассказал сайту «Первый областной» глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Отметим, что по большой задумке тротуар для пешеходов сделают выше стоянки, его выложат тротуарной плиткой, а также дополнительно «отобьют» вазонами или декоративными столбиками, чтобы бамперы автомобилей не закрывали дорогу пешеходам.