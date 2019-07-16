Сын депутата, сбивший двух человек, признал свою вину

Виновнику ДТП всего 21 год.

В Кунашакском районе сын местного депутата сбил двух пешеходов. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 15 июля в селе Кунашак. По словам Руслана, 21-летнего сына депутата Кунашакского района Ильфата Имангулова, он заметил перебегающую дорогу собаку, а при попытке увернуться от нее, не справился с управлением и свернул на обочину, сбив пожилую пару.

Местные жители утверждают, что Руслан был любителем больших скоростей, а непосредственные свидетели происшествия заявляют, что скорость машины составляла 150 километров в час.

Родственники рассказали, что погибшие были самыми обычными людьми, среди их интересов было разведение животных. На данный момент они не уверены, стоит ли вступать в открытую конфронтацию с семьей депутата, поскольку боятся последствий.

Руслан уже признал вину в преступлении. Прокуратура Кунашакского района предъявила ему обвинение по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Мы также пытались связаться с его отцом Ильфатом Имангуловым, но он не ответил на наш звонок.