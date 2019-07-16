Пенсионерка с Южного Урала 90 лет живёт без даты рождения

Незаполненное поле в паспорте создало женщине множество проблем.

Бибикамал Гумирова оказалась в непростой ситуации. Почти во всех документах, которые могут подтвердить ее личность, не проставлена дата рождения, выставлен только год. Из-за подобной ошибки женщина не может получить новую прописку и пенсию после переезда к своей родне. Семья обратилась в ЗАГС, чтобы найти свидетельство о рождении, но копия в архиве не сохранилась.

«Мы посмотрели нашу базу. Однако с тридцатых годов не все данные сохранились. Мы отправили заявление в областной архив в Челябинске, где могут сообщить о месте нахождения второго экземпляра свидетельства о рождении», — заявила начальник управления ЗАГС Кунашакского муниципального района Айгуль Хусаинова.

Проблема заключается также в том, что до 1934 года территория Кунашкского района входила в Аргаяшский кантон в составе Башкирской АССР, что привело к тому, что все метрические книги, в которых может быть второй экземпляр, находятся в Башкортостане.

В ЗАГСе семье посоветовали обратиться в суд, однако слушание по делу уже неоднократно переносилось. На данный момент оно назначено на 10 сентября этого года.