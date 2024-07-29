В Красноармейском районе закрыли движение по размытой дороге

Полотно разрушилось из-за паводка

Для движения с 17 часов 29 июля закрыт участок с 5 по 6 километр дороги регионального значения в Красноармейском районе — Лазурный — Дубровка — граница Сосновского района. Там из-за прохождения дождевых вод разрушено земляное полотно. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Добавим, что из-за переливов в регионе закрыты участки четырех дорог: