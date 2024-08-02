В Челябинске закроют движение трамваев в Ленинский район и на ЧТЗ

Мера связана с ремонтом путей и трамвайного узла

Сегодня вечером, 2 августа, в Челябинске стартует ремонт трамвайного узла Детский парк и путей на проспекте Ленина. В связи с этим закроют поворот с проспекта Ленина на улицу Горького и изменится движение подвижного состава, сообщили в пресс-службе Организатора перевозок Челябинской области.



Трамвай № 15 будет курсировать по маршруту Чичерина — Горького — Карла Маркса — Кирова — Чичерина. Трамвай № 18 будет следовать по маршруту Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Горького — Чичерина. Трамвай № 22 временно отменяют.

Пассажирам предложили пересесть на автобусы № 18, 19, троллейбусы № 10 и 25. Горожане на время ремонта также могут воспользоваться трамваем № 12 (он будет курсировать каждые 6 минут), автобусом № 91. Последний при движении в сторону Северо-Запада будет объезжать закрытый участок по Меридиану, Артиллерийской, Ловина.

На маршрут планируют вывести компенсационный автобус. Ремонт будет длиться с 22:00 2 августа до 22:00 14 августа.

«Вместе с капитальным ремонтом узла планируем уложить третий путь на проспекте Ленина для поворота в Ленинский район. Сейчас вагоны, поворачивающие на Рождественского, на время ожидания сигнала блокируют путь для вагонов, следующих на ЧТЗ. Поворот с отдельного пути позволит устранить эту задержку», — отметили в пресс-службе.