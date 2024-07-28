На всех подтопляемых территориях в Челябинской области развернут пункты временного размещения

Губернатор Алексей Текслер поручил мониторить ситуацию круглосуточно

Накануне, 27 июля, вечером губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по ситуации с подтоплениями. Он поручил постоянно мониторить уровень воды в водоемах, развернуть пункты временного размещения и оперативно оказывать материальную помощь пострадавшим от воды жителям территорий, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

Участие в совещании приняли главы районов и городов, руководители МЧС, МВД, Росгидромета и заместители губернатора. Алексей Текслер поручил во всех территориях, где есть риск подтопления, развернуть пункты временного пребывания, обойти всех жильцов, в том числе тех, кто находится в садовых товариществах, и при необходимости вовремя всех эвакуировать. Особое внимание необходимо уделить пожилым и маломобильным южноуральцам.

Также губернатор напомнил о том, что материальная помощь в размере 20 тысяч рублей тем, кто пострадал от подтоплений, должна выплачиваться в течение дня. Речь идет о людях, проживающих на территориях, где введен режим ЧС.

«У нас два уровня выплат. Первая — это материальная помощь в размере 20 тысяч рублей. Ее необходимо осуществлять в течение дня. Я прошу министерство социальных отношений взять на контроль, а главам — организовать эту работу. Вторая — это выплата за ущерб имуществу, она выплачивается пострадавшим по решению комиссии. Также мы можем принимать отдельные решения в особых ситуациях»,— сказал Алексей Текслер.

По данным синоптиков, интенсивность дождей в ближайшие дни снизится, однако осадки не прекратятся. Поэтому губернатор поручил усилить круглосуточный мониторинг за состоянием водоемов и принимать необходимые решения.