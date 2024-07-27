Под Южноуральском размыло дорогу к поселку Михири

Движение в обе стороны остановлено

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Под Южноуральском мощный поток воды после ливней размыл проезжую часть, ведущую к поселку Михири. Впечатляющим видео с места делится ГАИ Челябинской области.

«Движение транспорта остановлено в обе стороны. На месте дежурит Госавтоинспекция», — предупреждают в полиции.

В МЧС замечают, что на этом участке вода не угрожает населенным пунктам. Главное — не пытаться преодолеть поток воды по дороге.

В поселке Сухарыш вода также льется через дорогу. По данным МЧС области, в населенном пункте частично подтоплена центральная улица, подтопленных домов нет.