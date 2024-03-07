В Коркино в отремонтированной горбольнице появится современная реанимация

От старого здания остались только стены

В Коркино Челябинской области продолжается капитальный ремонт в городской больнице № 1. Из-за аварийного состояния терапевтическое отделение не работало с 2015 года. В здании заменили крышу, полы, окна, а также укрепили фундамент. Объект планируют сдать в ноябре 2024 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на газету «Горняцкая правда».



По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера к ремонту корпуса приступили в марте 2023 года по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения региона.

В подвале сделали гидроизоляцию, основание залили бетоном для исключения попадания туда грунтовых вод. Фактически от старой терапии остались только стены.

«Внутри уже красота! Стены приготовлены под покраску. В здании новые инженерные сети, заведено тепло, вода, смонтирована вентиляция. Установлены новые пластиковые окна — а их около 250, везде — входные двери, настелены новые полы. В процедурных кабинетах выложат плитку, в палатах и коридорах будет линолеум», — сказал главный врач Владимир Селютин.

На первом этаже сделают приемный покой, аптеку, рентген-кабинет, архив, две палаты интенсивной терапии. На втором появится отделение терапии на тридцать коек, на третьем — отделения кардиологии, неврологии и реанимации.

«У нас будет очень современная реанимация», — отметил Владимир Селютин.

Фасад здания сделают из керамогранита.