Больница Южноуральска получила новую машину скорой помощи

Автомобиль отличается повышенной проходимостью

Городская больница Южноуральска в канун Нового года получила специализированный автомобиль скорой медицинской помощи, который отличается высоким уровнем проходимости, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Новый полноприводный автомобиль имеет высокий уровень проходимости. Мы сможем использовать эту машину в труднодоступной местности за городом. В настоящее время автомобиль проходит процедуру постановки на учет и скоро выйдет на службу», — говорит главный врач Городской больницы Южноуральска Рустам Шаймарданов.

Новый автомобиль заменит на службе старенькую машину, которую уже готовят к списанию.

Напомним, автопарк медицинских учреждений Челябинской области обновляется по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». В 2023 году приобретено 59 служебных машин, еще 52 автомобиля планируется закупить в 2024 году.

Ранее президент Владимир Путин заявил о том, что программа модернизации здравоохранения будет продолжена в 2024 году.