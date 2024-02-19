На территории челябинской больницы построят храм в память о подвигах врачей

Церковь посвятят медикам, которые боролись за жизни пациентов во время пандемии COVID‑19

В Челябинске на территории Областной клинической больницы № 3 построят храм. Он будет носить имя врача царской семьи Романовых Евгения Боткина. Церковь посвятят памяти подвига медиков, которые боролись за жизни пациентов во время пандемии коронавирусной инфекции. А также в честь тех докторов, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

Построить храм предложило руководство больницы скорой помощи. Во время пандемии медучреждение стало красной зоной, там врачи боролись за жизни тяжелобольных пациентов.

«Во время пандемии наша больница работала на пределе своих возможностей. Мы боролись за каждую жизнь! Многие из врачей тогда пошли на профессиональный подвиг: месяцами дежурили в больнице, фактически жили в ней. Это было продиктовано острой необходимостью, ведь с каждым днем поступало все больше новых тяжелобольных пациентов. Больно об этом говорить, но COVID‑19 забрал жизни свыше 50 медицинских работников по всей Челябинской области, шесть из них работали в нашей больнице. По всей России жертвами ковида стали около двух тысяч врачей. Вирус не жалел ни профессоров в годах, ни совсем молодых специалистов», — сказал главный врач ОКБ № 3 Михаил Вербитский.

Он рассказал о медсестре, которая во время пандемии со словами «это мой долг» устроилась в больницу спасать жизни людей. Несмотря на меры предосторожности, девушка скончалась от коронавирусной инфекции.



«В настоящее время южноуральские медики принимают участие в СВО. И, к сожалению, уже есть погибшие при выполнении своего профессионального долга. Вот именно в память о таких медиках, которые спасают жизни других людей ценой собственных, мы и хотим построить храм. И на столетия увековечить их подвиг», — добавил Михаил Вербитский.

Идею строительства церкви поддержали Челябинская епархия Русской православной церкви и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Было решено, что церковь будет носить имя врача царской семьи Романовых Евгения Боткина. Лейб-медик мог оставить святое семейство и спасти свою жизнь от расстрела, но врач принял решение оставаться с ними до последней минуты», — сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

Храм построят в березовой роще в 100 метрах от главного входа в поликлинику больницы. Одновременно там смогут находиться до 100 прихожан. Внутри церкви установят мемориальные доски с именами медицинских работников Челябинской области, которые боролись с пандемией и погибли от коронавируса.

К строительству планируют приступить летом. Настоятелем нового храма станет протоиерей Борис Кривоногов (настоятель челябинского храма Александра Невского).

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно о гибели врача-реаниматолога из Миасса Олега Марченко, который выполнял боевую задачу в зоне СВО.

