Сотрудники прокуратуры проверили супермаркет «Магнит» в Коркино. В результате выяснилось, что в торговой точке были допущены нарушения требований технических регламентов в сфере безопасности продуктов при продаже.
На полках и в холодильниках магазина обнаружили «просрочку», кроме того, выяснилось, что сотрудники не соблюдали санитарно-эпидемиологические нормы, а также в торговой точке было допущено нарушение температурного режима.
После проведения проверки прокурор направил заявление с перечисленными нарушениями в арбитражный суд, который удовлетворил требование ведомства о привлечении торговой сети к административной ответственности. Но АО «Тандер», которому принадлежат магазины «Магнит» подало апелляцию.
«Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. АО „Тандер“ было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
АО «Тандер» за допущенные магазином «Магнит» в Коркино нарушения заплатит штраф в 50 000 рублей.