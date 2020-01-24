В Коркино сетевой магазин продавал просроченные продукты

Помимо этого, в залах был нарушен санитарный и температурный режим.

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Сотрудники прокуратуры проверили супермаркет «Магнит» в Коркино. В результате выяснилось, что в торговой точке были допущены нарушения требований технических регламентов в сфере безопасности продуктов при продаже.

На полках и в холодильниках магазина обнаружили «просрочку», кроме того, выяснилось, что сотрудники не соблюдали санитарно-эпидемиологические нормы, а также в торговой точке было допущено нарушение температурного режима.

После проведения проверки прокурор направил заявление с перечисленными нарушениями в арбитражный суд, который удовлетворил требование ведомства о привлечении торговой сети к административной ответственности. Но АО «Тандер», которому принадлежат магазины «Магнит» подало апелляцию.

«Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. АО „Тандер“ было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

АО «Тандер» за допущенные магазином «Магнит» в Коркино нарушения заплатит штраф в 50 000 рублей.