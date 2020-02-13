300 рублей не в вашу пользу: жители Златоуста зафиксировали обман в одном из популярных магазинов

Весы на кассе таинственным образом делают товар тяжелее.

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В одной известной сети продуктовых магазинов покупатели обнаружили, что вес каждой их покупки завышен на 150-200 граммов. Выяснили это при помощи контрольных весов, когда на кассе получили чек с большей, чем ожидалось, суммой.

«На 200 граммов нас обманывают! Везде, на каждый товар на 150-200 граммов обманывают», — возмущается покупатель.

Разобраться в конфликте решила администратор магазина, женщина перевесила товар на той же кассе, где была произведена покупка, к удивлению покупателей граммовка оказалось такой же, как на контрольных весах.

«А почему сейчас сразу так стало? Я не могу понять, как так? Я не понимаю, как так 200 граммов ушло?», — говорит покупатель.

После такого скандала магазину пришлось вернуть покупателям 300 рублей, полученные за воздух.