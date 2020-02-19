Продуктовую корзину в России хотят изменить

В основной набор продуктов могут добавить больше овощей и мяса.

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Набор, входящий в стандартную продуктовую корзину россиянина, может измениться. О том, что существующая ныне корзина, в которой находятся 11 групп продуктов, может быть вредна для жителей страны, рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Продуктовая корзина — это набор продуктов, которые рассчитывются исходя из нормы потребления и умножаются на среднюю стоимость в конкретном регионе по данным Росстата. Сейчас в корзину входит хлеб, картофель, мясо, рыба, растительные масла, сахар и кондитерские изделия, чай, кофе и другие продукты. Состав корзины давно вызывает нарекания и экспертов, и специалистов по питанию, слишком много углеводов», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ Ирина Гехт.

Изменения, которые могут коснутся корзины, — увеличение в ней полезных продуктов. В нее могут добавить больше овощей, фруктов, мяса и рыбы.

Кроме того, рассматривается возможность добавлять витамины не только в продуктовую корзину, но и в питание школьникам.

«В Челябинской области дети с марта начнут получать витаминизированное молоко. Мы думаем о том, чтобы добавить в качестве перекуса для детей овощи, которые растут в нашем регионе. Чтобы на перемене они ели не сухпаек, а овощную соломку», — отмечает Ирина Гехт.

Основная задача, стоящая перед родителями, — с детства прививать детям любовь к здоровому образу жизни, чтобы в будущем они знали, что правильное питание это вкусно и недорого.