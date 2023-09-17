В Коркино отопительный сезон стартует с 18 сентября

Но батареи включат не везде

В Коркино Челябинской области с понедельника, 18 сентября, стартует отопительный сезон. Но, как сообщили в пресс-службе администрации города, подключать к теплу будут пока только организации бюджетной сферы. В многоквартирных домах включать отопление начнут с 25 сентября.

«Организации бюджетной сферы начнут подключать к теплу 18 сентября. Прежде всего, это детские сады, школы, больницы. Несколько соцучреждений по индивидуальным заявкам были подключены еще накануне»,— уточнили в мэрии.

В жилых домах отопление включат к 30 сентября: подключать жилой фонд начнут с 25 сентября, полностью система будет запущена в течение недели.

Отопительный сезон с 18 сентября начнется и в Трехгорном. Как ранее сообщили в местной администрации, на совещании было принято решение не дожидаться нормативных показателей в 8 градусов.

Отопление в соцобъектах начали включать с начала сентября в Златоусте, Кусе, Магнитогорске и некоторых других городах. В Челябинске отопление в детских садах и школах включают по заявкам.