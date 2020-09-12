В Коркино открыли самую большую детскую площадку в Челябинской области

Она расположена рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом.

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Самую большую детскую площадку в Челябинской области открыли в Коркино. Детский комплекс расположили прямо в центре города, недалеко от физкультурно-оздоровительного комплекса РМК. Для того, чтобы открыть объект притяжения для детей, силы объединили администрация и «Русская медная компания».

«Подобные социальные объекты важны не только для Коркинского района, но и для любого города в России. Поскольку площадка расположена в центре, она будет радовать всех местных ребятишек. Жители все чаще говорят, что Коркино будет развиваться, благоустраиваться. Хотелось бы, чтобы подобные объекты были в каждом дворе. Сейчас мы работаем по программе „Комфортная городская среда“, стараемся благоустраивать именно детские площадки», — рассказала глава Коркинского района Наталья Лощинина.

Когда появилась идея создать масштабную детскую площадку, выбор места для нее сразу пал на парк в центре города. За месяц специалисты обустроили огромную площадь, на которой расположены разнообразные качели, карусели и спортивные снаряды.

«Работали профессионалы. Учитывали, как расположить все конструкции, чтобы все было безопасно. На строительство площадки РМК направила более 7 миллионов рублей. Она сделана по всем стандартам и требованиям, она безопасна», — отмечает глава района.

Из-за разнообразия сооружений, занятие на площадке себе смогут найти как самые маленькие ребята, так и дети постарше.