Уникальную для региона BMX-площадку строят в Копейске

Губернатор посетил этот им еще один строящийся спортивный объект.

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В рамках визита в Копейский городской округ Алексей Текслер посетил два спортивных объекта. Первой точкой стало строительство нового физкультурно-оздоровительного центра на улице Борьбы. Работы начали проводить в августе 2020 года. На данный момент губернатору показали масштабную 3D-модель, которая учитывает все необходимые условия для строительства.

В комплексе смогут заниматься около 600 человек, тренировки будут проводить по 8 разным направлениям. Кроме того, в здании будут расположены спортивный и тренажерные залы, комнаты для тренеров и судей, массажный кабинет, медицинский блок и столовая. Все это губернатору показали на 3D-модели.

«На вас лежит ответственность сделать все вовремя, качественно, в срок. Ну и смотрите, заходите на другие объекты, нам нужны строители, делающие работу качественно. Откровенно скажу, это просто беда, мы начали большое строительство, в первую очередь социальных объектов. Все начинается с проектов, и дальше идет по цепочке. У вас есть компетенции, заходите на другие объекты», — прокомментировал ситуацию Алексей Текслер.

Завершить строительство планируют к концу 2021 года. На возведение единственного в городе ФОКа направят почти 135 миллионов рублей.

Следующим объектом, который посетил Алексей Текслер, стала площадка для BMX-фристайла. Объект уже готов, он был сделан с учетом всех стандартов и ГОСТов. Кроме того, здесь установлена самая большая фигура в Челябинской области — 2,5 метра в высоту.

«Данный вид спорта недавно стал олимпийским. На олимпиаде в Токио он уже будет отдельным видом спорта. Мы решили серьезно развивать его. В Ижевске не так давно прошел первый чемпионат России по BMX-фристайлу, у нас уже был один участник, Павел Журавлев. Занял 9 место, это достаточно хорошо для первого раза», — рассказал губернатору руководитель копейской школы велоспорта Игорь Ивашин.

Всего на площадке установлено 12 фигур. На строительство объекта направили почти 1,3 миллиона рублей.