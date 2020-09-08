В долгий ящик: УК «похоронила» на складе баскетбольный щит с детской площадки

Вернуть снаряд на место потребовала городская прокуратура.

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В одном из дворов в Усть-Катаве в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» установили новую детскую площадку с баскетбольным щитом и кольцом. Однако радовались местные жители недолго: в скором времени щит пропал. К делу подключилась городская прокуратура.

В ходе расследования дела оказалось, что щит демонтировала управляющая компания. Причём сделала это своевольно, без собрания собственников квартир прилегающих к двору многоэтажек, которые имеют право распоряжаться общедомовым имуществом. А это является прямым нарушением Жилищного кодекса РФ. Причём баскетбольный щит не был установлен в каком-то другом месте, а просто брошен на склад управляющей компании.

«Таким образом, имущество, приобретенное на денежные средства, выделенные в рамках нацпроекта, фактически не использовалось по назначению. По данному факту прокурором города внесено представление директору управляющей компании об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого требования прокурора об установке баскетбольного щита исполнены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности»,— прокомментировали сайту «Первый областной» в прокуратуре Челябинской области.

Теперь, когда баскетбольный щит вернули жителям домов, и взрослые, и юные южноуральцы могут снова проводить время не только весело, но и с пользой.