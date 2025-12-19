В Коркино на 90 суток приостановлена деятельность реабилитационного центра для зависимых

Пациенты жили здесь среди грибка и плесени

В Коркино судебные приставы опечатали здание и территорию АНО Центр социальной адаптации «Атмосфера», занимавшегося реабилитацией лиц с зависимостями. Деятельность организации приостановлена на 90 суток, сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области.

Решение суда связано с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленными в ходе совместной проверки прокуратуры Коркино и Роспотребнадзора. Так, установлено, что в учреждении не следили за соблюдением санитарных норм, качеством питьевой воды и состоянием помещений: стены, пол и потолок были покрыты грибком и плесенью, что делало невозможной их нормальную влажную уборку с дезинфекцией. Помимо этого, у работников не было обязательных личных медицинских книжек.

Представитель центра, несмотря на полученное извещение, в судебное заседание не явился. Суд, рассмотрев материалы дела, признал организацию виновной по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и приостановил ее деятельность.

После вступления постановления в силу судебные приставы выехали на место. К их приходу постояльцев центра уже вывезли. Входы в здание и на территорию опечатаны. Руководителям «Атмосферы» разъяснили, что при устранении выявленных нарушений они могут ходатайствовать о досрочном прекращении наказания.

Сохранность печатей будет находиться на контроле судебных приставов в течение всего срока ограничения.