В Челябинске будут судить таксиста, который изнасиловал и убил 24‑летнюю девушку

﻿Стали известны новые подробности прошлогоднего преступления

Под суд пойдет таксист, который изнасиловал и убил девушку в Челябинске. Преступление произошло еще в прошлом году, но сейчас стали известны новые подробности, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В мае 2025 года родственники погибшей обратились с заявлением о пропаже в полицию. Оперуполномоченные Управления МВД и следователи регионального СУ СК приступили к установлению обстоятельств. Опросив знакомых, полиция вышла на след таксиста.

В течение суток 36-летнего подозреваемого задержали. Он пытался ввести следствие в заблуждение, давал неправдивые показания. Но все же признался в содеянном и показал, где спрятал тело — в лесном массиве, накрыв строительным мусором.

Следствие установило, что в ночь на 22 мая обвиняемый, работая в такси, вез девушку. Когда пассажирка уснула, он остановил машину у остановки «ЗАО Пластик» в Курчатовском районе, пересел на заднее сиденье, избил ее, изнасиловал, а затем задушил.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд. Таксиста обвиняют по статьям «Изнасилование», «Убийство» и «Кража».