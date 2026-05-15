Копейскому бизнесмену Максиму Блейзеру продлили меру пресечения

Его обвиняют в даче взятки Андрею Фалейчику

Центральный районный суд Челябинска 15 мая продлил меру пресечения копейскому бизнесмену Максиму Блейзеру и бывшему заместителю главы города Игорю Фролову. Их оставили под стражей до 19 июля, передает источник информагентства.

Директор ООО «Юность» Максим Блейзер был задержан сотрудниками УФСБ и СУ СК России по Челябинской области, его обвиняют в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК России). Вместе с ним был задержан и один из посредников в передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК России) — бывший заместитель главы Копейска Игорь Фролов. Следствие считает, что Андрей Фалейчик получал от бизнесмена взятки, будучи главой Копейского городского округа, а затем и вице-губернатором, за передачу имущества муниципального детского лагеря «Юность» в долгосрочную аренду.

Андрей Фалейчик, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере, останется в СИЗО до 19 июня.