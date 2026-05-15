В Башкирии из незаконных сетей освободили более 200 килограммов речных обитателей. Совместный рейд провели сотрудники Рыбоохраны, представители Народного фронта и участники региональной команды Молодежки, передает Башинформ.ру.
На озере Кандрыкуль обнаружили 60 браконьерских раколовок и 150 метров сетей. Пойманных раков и рыбу выпустили обратно в воду.
Активисты отметили положительную динамику. С каждым годом водоем становится чище. Если несколько лет назад извлекали километры сетей и сотни ловушек, сейчас орудий незаконного промысла меньше. Рыба и раки стали крупнее, у природы появляется время на восстановление.
С 25 апреля по 5 июня в Башкирии, как и в Челябинской области, действует нерестовый запрет. Разрешена только одна поплавочная или донная удочка с берега.
В Челябинской области на прошлой неделе также поймали браконьеров, которые перевозили раков.