В Копейске жители аварийного дома получили ключи от новых квартир

В мероприятии принял участие глава региона Алексей Текслер

В среду, 8 декабря, жителям Копейска, которые ранее проживали в аварийном доме, вручили ключи от квартир в новостройке. В мероприятии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Новый дом по программе переселения в Копейске возвели по адресу Улица Короленко, д. 12В. 165 квартир получат жители аварийных домов, ключи от еще 16 квартир будут вручены детям, оставшимся без попечения родителей.



«Я очень рад за наших жителей, которые переезжают из аварийного жилья. Мы сейчас видели их эмоции, они давно этого ждали. Мы будем продолжать увеличивать темпы. Хочу сказать, что в этом году мы на 50 процентов, дополнительно к федеральным средствам, увеличиваем объем средств на эти цели. Для того, чтобы как раз ускорить процесс и уже начать новую программу переселения. Для нас это принципиально. Я очень рад за Копейск. Здесь появляется новое жилье: и коммерческое, и социальное. Новые детский сад, школа будут строиться в следующем году. Видно, что есть развитие», — отметил глава региона.







Отдельно Алексей Текслер отметил ситуацию с предоставлением жилья детям-сиротам.

«В этом году у нас почти 900 миллионов рублей направлено на решение этих задач, 885 квартир для детей-сирот. Никогда такого не было, это рекорд за все время. Мы движемся дальше, финансирование увеличим. На следующий год оно будет более 1 миллиарда 100 миллионов рублей, 1080 квартир. Поставили себе такую задачу», — добавил губернатор.

Напомним, в Челябинской области до конца 2023 года досрочно завершат расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил заявку региона на предоставление дополнительных средств для переселения южноуральцев из аварийного жилья. Деньги поступят по нацпроекту «Жилье и городская среда».





В Челябинске также продолжается переселение из ветхого и аварийного жилья. В 2021 году 173 семьи переехали в новое жилье из 13 многоквартирных домов и двух непригодных для проживания жилых помещений.