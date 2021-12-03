В Челябинской области досрочно расселят аварийные дома

Регион получит дополнительные средства

В Челябинской области до конца 2023 года досрочно завершат расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил заявку региона на предоставление дополнительных средств для переселения южноуральцев из аварийного жилья. Деньги поступят по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Одобренная заявка предполагает, что Челябинская область получит 3,6 млрд рублей на реализацию программы 2022—2023 годов. Эти средства предназначены на расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

«В порядке софинансирования из регионального бюджета будет выделено 1,18 млрд рублей. Указанные средства будут направлены на переселение более 5 тысяч человек из 2041 жилого помещения общей площадью 85,02 тыс. кв. м на территории 20 муниципальных образований», — прокомментировали в пресс-службе правительства Челябинской области.

В ведомстве добавили, что с учетом принятых решений Фондом одобрено финансирование программ субъектов РФ на общую сумму 274,4 млрд рублей. Это обеспечит расселение аварийного жилья площадью 6,92 млн. кв. м, в котором проживают 421 474 человека.