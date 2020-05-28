ОПФР Челябинской области: Сертификаты на маткапитал на старую сумму менять не нужно

Индексация происходит автоматически.

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Сертификаты на материнский капитал, в которых прописана прежняя сумма не нужно обменивать. Увеличение маткапитала происходит автоматически с учётом индексации, сообщают в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России в Челябинской области. В 2020 году для семей, в которых второй, третий или последующий ребенок рожден или усыновлен до 31 декабря 2019 года он составляет 466 617 рублей.



Данные о проиндексированной сумме маткапитала можно получить в электронном виде в Личном кабинете на сайте ПФР, а также на портале «Госуслуги» и в виде справки в любой клиентской службе управления ПФР. В ведомстве обращают внимание, что если капитал был израсходован частично, остаток средств также будет проиндексирован.

«С этого года на маткапитал имеют право семьи, у которых после 1 января 2020 года родился первенец. При этом сумма материнского капитала определена в каждом случае: 466 617 рублей выплачивается за рождение (усыновление) первенца после 1 января 2020 года (в случае рождения второго ребенка после этой даты, размер маткапитала увеличивается на 150 тыс. рублей); 616 617 рублей — за рождение (усыновление) второго, третьего или последующих детей после 1 января 2020 года (при условии, что право на маткапитал возникло впервые)»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе ПФР.

Отметим, что с начала этого года в Челябинской области сертификат на материнский капитал за рождение первенца получили 3 093 семьи. Ещё для 2 800 семей сертификат был оформлен впервые за рождение «второго» ребенка.